"Yo no hago las cosas para que me acepten los demás": Aura Cristina Geithner habla de OnlyFans

Aura Cristina Geithner estuvo en Kallejiando para hablar de su incursión en OnlyFans en donde comparte con sus suscriptores contenido erótico y asegura que le ha ido muy bien a solo un mes de tener su cuenta.

"Esta es una plataforma donde puedes hacer todo tipo de contenido, desde belleza, cocina hasta material para adultos. Aquí no hay trantas restricciones como otras y por eso hay mucha webcam y la gente puede conseguir ese material", recalcó.

La actriz recalca que tiene una empresa que la apoya y la orienta en la forma en que se debe hacer contenido. Además, recalca que la clave es la interacción interna con los reales seguidores. Aura Cristina afirma, además, que su hijo y su familia la apoyan.

"Hay que aprovechar el hoy, lo que brindan las plataformas digitales, pero la vida y el mundo nos está llevando a esto. Toda mi vida he sido modelo y siempre he manejado esta parte sensual y erótica porque me gusta", señaló.

Aura Cristina Geithner se está estrenando en la música popular y ya tiene su nuevo sencillo llamado 'Decepciones'.

Mira la entrevista completa