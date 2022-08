Fuerte temblor en Colombia se siente con intensidad en el Valle del Cauca

El Servicio Geológico Colombiano informó por medio de su cuenta oficial en Twitter, que la mañana de este miércoles 17 de agosto se registró un temblor de magnitud 4.0 grados en la escala de Richter, tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico fue en El Águila, Valle del Cauca, sin embargo, varios municipios cercanos sintieron el fuerte movimiento.

El sismo tuvo una Latitud de 4.86 y una Longitud de -76.11.

"Acá desde Pereira. Se sintió con algo de intensidad, sin embargo, de muy corta duración.", "En Cali como que no, estoy en piso 12 y no me di cuenta hasta ahora que veo la publicación. Menos mal 🙏🏻", "Se sintió en Dosquebradas-Risaralda Piso 11 😅", "Se sintió en Manizales, piso 9. Fuerte pero muy corto.", son algunas de las reacciones de internautas que sintieron el movimiento.

Las autoridades correspondientes hacen a esta hora un barrido para reportar si se presentaron daños.

