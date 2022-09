Gustavo Petro reconoce a un joven como su hijo; se llama Nicolás Alcocer Petro

Por medio de las redes sociales se dio a conocer hace poco que el presidente de la República, Gustavo Petro, oficialmente tiene otro hijo llamado Nicolás Alcocer Petro.

Él es hijo biológico de la primera dama, Verónica Alcocer, sin embargo, desde que tiene 1 año vivió con Gustavo Petro quien lo crió y trató como un hijo, por ese motivo decidió realizar el trámite para la adopción oficial y recibir el apellido del presidente de Colombia.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Nicolás Alcocer contó que el trámite había resultado con éxito: "Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá".

Con este resultado se ordenó que en el registro civil se corrija el nombre de Nicolás quien pasa de ser Nicolás Arbeláez Alcocer a llamarse Nicolás Alcocer Petro.

En la resolución se alcanza a leer que "surgen relaciones paterno-filiales de carácter irrevocable, adquiriendo también derechos y obligaciones de padre e hijo y viceversa, dando lugar al parentesco civil".

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

Como era de esperarse, cientos de internautas opinaron al respecto sacando sus propias conclusiones: "Que paso... preparando la herencia? Los rumores de salud de Petro son ciertos entonces?", "Una duda estúpida: ¿por qué no Petro Alcocer? 🙈", "¿o sea que era Arbeláez por su padre biológico que lo abandonó; no era más lógico que fuera petro alcocer?", "Y ahora a cambiar diplomas 😬", y muchos más.