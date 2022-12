Hombre en condición de discapacidad fue abandonado por su propia familia en una calle de Bogotá

César Roncancio denunció que fue abandonado recientemente por su familia en Suba, Bogotá, cerca de un centro comercial, al parecer, por su discapacidad y aunque afortunadamente fue auxiliado por los empleados del lugar busca ayuda, según informó Noticias Caracol .

De acuerdo con el hombre, su familia lo transporto en flota y posteriormente lo abandonó en plena avenida Suba, cerca de un centro comercial sin decirle nada.

“Me trajeron en un bus de los que sacan a los promotores y acá me dejaron el viernes a las 8 de la noche”, dijo.

Uno de los trabajadores del centro comercial, al percatarse de que el hombre estaba solo bajo la lluvia sin nadie que lo ayudara o protegiera, le ofreció dormir en la bodega. Allí le armó una cama con dos sofás y le dio de comer.

“Gracias al señor de acá que está a cargo de la seguridad del centro comercial, me ha brindado todo el respaldo. No me ha faltado comida, me ha brindado apoyo”, aseguró.

Así ya lleva unos días, y aunque al hombre no le ha faltado nada busca ayuda, pues ese no es el lugar más adecuado para un ser humano y más por su discapacidad. Por eso hacen un llamado a las diferentes entidades para que por favor lo ayuden y pueda vivir dignamente.