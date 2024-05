Hombre que noqueó a otro en Bogotá revela lo que en realidad pasó

El video viral donde se ve a un joven, Santiago Reyes, que dejó fuera decombate a un presunto ladróncon un único golpe causó revuelo en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y opiniones. Sin embargo, detrás de esta acción contundente se esconden otros detalles sobre lo que realmente sucedió en aquel instante de tensión en una calle de la localidad de Suba en Bogotá.

El protagonista de esta historia, Santiago Reyes, quien en su cuenta en X figura como @Santiag14459656, ha dado varias entrevistas para contar su versión de los hechos. Según su relato, el incidente ocurrió mientras regresaba del gimnasio y fue abordado por dos individuos en actitud agresiva.

En sus declaraciones a medios como Caracol Ahora, Santiago detalla cómo uno de los atacantes le ofreció drogas mientras el otro intentaba arrebatarle sus pertenencias, incluyendo unos audífonos. Pero lo que el video viral no mostraba era el contexto completo de la situación.

Reyes revela que antes de neutralizar al presunto ladrón, fue víctima de una serie de golpes y se vio obligado a defenderse ante el intento de asalto. Gracias a su entrenamiento en artes marciales como el Taekwondo y el boxeo, pudo reaccionar de manera efectiva y protegerse a sí mismo.

El joven relata que la confrontación comenzó cuando los dos individuos se le acercaron de manera intimidante, uno de ellos utilizando muletas. Según Santiago, el agresor en muletas se movió hacia él en un intento de arrebatarle los audífonos, y al recibir una negativa, sacó un cuchillo para amenazarlo.

"El man tiró las muletas y se me mandó, metió las manos atrás a sacar la navaja, en ese momento lo cogí de los brazos y cuando escuché la persona que venía detrás de él gritó socio y lo empujé al lado izquierdo y el man comenzó a decirme páseme las cosas y me intentó acuchillar en ese momento yo esquivé y yo tenía una licra y se rompió y en ese momento pensé me hizo daño, dije no me sale sangre. En mi infancia yo hice taekwondo" Santiago Reyes

La negativa de Santiago desencadenó una violenta respuesta por parte del agresor, quien aparentemente se apoyaba en las muletas, pero las dejó de lado para atacar. En medio del forcejeo, el joven logró darle un certero golpe que dejó fuera de combate al presunto ladrón.

Santiago Reyes reveló que todo comenzó porque uno de los dos hombres que lo abordaron le ofreció drogas "al inicio me dijeron le vendo drogas y luego me dijo paseme los audífonos, páseme lo que tiene", ante su negativa y el intento de atraco tuvo que defenderse "empecé a pegarle patadas en las rodillas, dije tengo que oquearlo y tiene que ser un golpe certero, hasta que me dio el momento para darle el golpe".

¿Quién es Santiago Reyes y a qué se dedica?

Santiago Reyes es de Bogotá, tiene 28 años y es bailarín y fotógrafo. También practica taekwondo y asiste al gimnasio, "a veces mis entrenos en casa o en el gimnasio practico este deporte", aseguró.