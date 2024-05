Jhonny Rivera le contesta a seguidor que lo criticó por hotel donde se hospedó

Se tiene la creencia de que los artistas de la música despilfarran y viven repletos de lujos, y aunque la mayoría si puede darse esa vida, no todos pierden la humildad y se la pasan gastando dinero en cosas innecesarias. En redes sociales se suelen filtrar las exigencias de muchos de ellos para hacer sus espectáculos y en algunos casos si exageran con peticiones.

Este no es el caso deJhonny Rivera, quien además de ser uno de los exponentes más importantes del género popular, es uno de los más queridos en nuestro país, en parte porque su imagen es de un hombre muy humilde que sigue siendo descomplicado y muy cercano a sus fanáticos.

Sin embargo, algunos de sus seguidores no lo tienen en este concepto y esto se pudo ver en una dinámica de preguntas que hizo el cantante en su cuenta oficial de Instagram en la que una persona le dijo: "Ese hotel se ve chichi empezando por esa cama, no tenés mucha plata".

El comentario no pareció caerle bien al cantante, quien fiel a sus principios le respondió a su seguidor que “el hotel no es chichi, es un hotel bonito. Además, está enseguida de la discoteca en la que voy a cantar”, dando a entender que lo que le importa a Jhonny es la comodidad para movilizarse y poder trabajar.

Además, dio detalles de como funcionan los negocios de las presentaciones, mostrándose cercano a los empresarios que lo contratan: “Yo nunca exijo un hotel 5 estrellas, nada de eso, porque me solidarizo un poquito con el empresario. Somos 15 personas viajando, 15 personas comiendo por cuenta del empresario, pagando tiquetes aéreos. Eso es un costo alto”.

Finalmente, el cantante dejó claro que no le interesa tener los mejores lujos y una cama gigante para poder trabajar, sino que así como empezó sigue dando lo mejor a su música y a sus seguidores sin olvidar de donde vino: “Yo le digo ‘lléveme a un hotel donde tenga un bañito, una camita que no tenga pulgas y ya’. Yo no tengo por qué venir a deslechar a un empresario porque me trae una vez y no me volverá a traer. Yo soy de lavar y planchar”

