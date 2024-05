Edén Muñoz le canta a su ex y le preguntan qué pasó con la esposa: "Mi vieja me apoya"

En los últimos días, la atención se centra en el talentoso cantante mexicano Edén Muñoz quien ha dejado a todos boquiabiertos con sus recientes declaraciones sobre su vida amorosa, ¿no supera a su ex?

La cosa empezó a calentarse cuando Edén soltó la sopa en un video de TikTok. En un video, el cantante reveló sin pelos en la lengua que su nueva canción, '¿Cómo te fue sin mí?', fue inspirada por el desamor que experimentó tras el rompimiento con su ex.

Directo al grano, Muñoz dijo: "No voy a hablar mucho, resulta que yo tenía una ex y cuando terminamos, le dije: 'Me vas a buscar y me vas a rogar'".

@edenmunoz1 Story time y chismecito 🔥 En este perfil nos sentimos satisfechos ♬ sonido original - Edén Muñoz

Publicidad



Pero aquí no termina el chisme, porque las paparazzis digitales no perdieron tiempo en lanzar sus preguntas picantes. ¿Qué pasó con la esposa de Edén? Y el cantante, con esa chispa que lo caracteriza, respondió de manera jocosa y sincera: "Mi vieja me apoya".

Ahora, volviendo a la canción, '¿Cómo te fue sin mí?', se ha convertido en el nuevo himno de despecho para aquellos que necesitan sacudirse y seguir adelante después de una ruptura amorosa. Con su letra ingeniosa y su ritmo pegajoso, esta canción ha conquistado los corazones de quienes han experimentado el dolor del desamor.

Publicidad

Mientras tanto, Edén Muñoz sigue brillando con su gira internacional 'Como en los viejos tiempos', donde deleita a sus fans con su talento indiscutible y su carisma arrollador. Con fechas programadas en México, Estados Unidos y Latinoamérica, este cantante sigue demostrando por qué es una de las estrellas más brillantes de la música regional mexicana. Así suena '¿Cómo te fue sin mí?':

Te puede interesar: ¿Cómo acceder a la renta ciudadana?