Hombre tuvo que pagar costoso comparendo por morbosear a una mujer en Bogotá

Según un informe de Noticias Caracol , una mujer denunció a un hombre que le gritó obscenidades cuando transitaba por una vía de Bogotá. La joven no soportó las palabras subidas de tono que le decía el perpetrador, por lo que decidió acudir a las autoridades.

La mujer relata que se bajó de su carro y el hombre comenzó a decirle "que le quería hacer mil cosas" y logró afectarla al punto que decidió denunciarlo para sentar un precedente.

“Me dijo que quería hacerme mil cosas y eso me afectó demasiado. Me llené de valor y dije que debía dejar un precedente (…) el mensaje es que esto no puede seguir ocurriendo, podemos estar seguras en las calles y nos tienen que respetar”, dijo la mujer a Noticias Caracol.

La víctima asegura que llegó a su casa muy mal y conversó con otras mujeres que habían estado en la misma situación cuando pasaban por el lugar. Esto la llevó a denunciar el hecho y la Policía acudió al sitio para enfrentar al hombre.

“Quiero dejar un precedente porque no quiero que eso le pase a ninguna mujer, para que aprendas, para que de aquí en adelante no pase esto, para que respetes, porque tú tienes hermanas, mamá, novia, amigas”, le dijo la mujer al hombre mirándolo a la cara.

La Policía le impuso un comparendo al hombre por “perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo".

Al año se registran más de 3.000 casos de acoso callejero en Bogotá y se registran alrededor de 10 denuncias por día.