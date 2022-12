Increíble GALLINA pianista hizo LLORAR al público en televisión

Increíbles presentaciones son el centro de atención en competencias como “America tiene talento”, un reconocido show de televisión en Estados Unidos que busca en los ciudadanos del mundo habilidades inigualables.





Pero la siguiente podría ser considerada como una de las más sorprendentes, pues nunca habíamos visto a gallina tocando piano y menos con tal precisión.



El animal interpretó con su pico “American the beautiful” y emocionó a los asistentes al ser esta una de las canciones más patrióticas de los estadounidenses.





En un inicio parecía que la simple gallina no tendría nada de emocionante, pero luego dejó a todos boquiabiertos y recibió la ovación del público.





El jurado, integrado por Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel y Mel B, no tuvo más que ponerse en pie y aplaudir a la talentosa gallina norteamericana.



En otros videos compartidos en Youtube, de esta misma gallina, se puede ver la técnica que emplearon para que el ave sacara la tonada.



Aquí en otra canción:

