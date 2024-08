Exorcista muere durante un ritual en un cementerio tras capturar una inquietante imagen

El exorcista Colin Grant, reconocido por su experiencia en la liberación de espíritus, falleció inesperadamente durante un ritual en el cementerio Greyfriars, ubicado en Edimburgo, Escocia.

Acompañado por un periodista y un fotógrafo, Grant realizaba una inmersión en el lugar para confrontar al fantasma de George “Bloody” Mackenzie, una entidad conocida por supuestamente tener atrapadas a 200 almas en el cementerio y por causar daño a quienes visitan el sitio.

El suceso trágico ocurrió luego de que Grant se tomara una fotografía en el cementerio. Según el diario The Mirror, las últimas palabras del sacerdote antes de colapsar fueron: “Esto me va a matar, esto me va a matar”.

Minutos después, Grant falleció de manera repentina, dejando desconcertados a quienes lo acompañaban. Hasta el momento, las causas exactas de su muerte siguen siendo un misterio.

Colin Grant había ganado notoriedad por su habilidad para enfrentar entidades paranormales, especialmente en casos complejos. Su valentía lo llevó a visitar el cementerio Greyfriars en varias ocasiones, siempre con el objetivo de liberar las almas atrapadas por el temido Mackenzie.

La leyenda en torno a este espíritu se remonta a tiempos antiguos, donde se le acusa de atormentar a los visitantes y de ser responsable de fenómenos inexplicables en la zona.

En las últimas horas, se viralizó la fotografía que se tomó al sacerdote poco antes de su fallecimiento. En la imagen, se puede ver una figura en la ventana de una capilla, la cual muchos han asociado con una posible aparición demoníaca. La misteriosa figura ha generado debate en redes sociales y ha avivado las teorías sobre la influencia de fuerzas sobrenaturales en la muerte de Grant.

Extraña fotografía antes de un exorcismo / Foto: Evening News

El caso ha dejado una huella en la comunidad paranormal, donde Grant era respetado por su dedicación y conocimiento. Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido, su muerte añade un nuevo y oscuro capítulo a la leyenda de George “Bloody” Mackenzie y a la enigmática historia del cementerio Greyfriars.

