VIDEO: Hombre arriesga su vida y evita el secuestro de su hijo en medio de atraco

Los casos de inseguridad aumentan y no solo en nuestro país, hace unos días se conoció una grabación que evidencia el angustioso momento que vivió una familia en Argentina , luego de que unos delincuentes entraran a su casa para robarla.

Todo sucedió en la Villa General Belgrano, Córdoba, cuando dos asaltantes irrumpieron en una vinería, amedrentaron con armas de fuego a los dueños y los sometieron, obligándolos a arrojarse al suelo mientras esculcaban y robaban el establecimiento.

Agustín, dueño del lugar, hablo con 'El Doce Tv', un medio local e indicó que: "fue casi media hora de pesadilla", "Se manejaron con lenguaje y movimientos violentos. Sabían bien lo que hacían, se dedican a esto. No creo que hayan querido matarnos, sí asustarnos. Nos amarraron y nos maniataron".

El atraco pasó a mayores cuando uno de los asaltantes tomó a la fuerza al hijo del dueño e intentó secuestrarlo, debido a que el local queda contiguo a la vivienda, por lo que su familia se encontraba allí cuando sucedió el robo.

Así relató Agustín el angustioso momento: "Les di todo lo que tenía. Y nunca opuse resistencia, pero cuando estaban por irse, agarraron a uno de mis hijos que todavía estaba precintado y no me pude contener. No tengo idea cómo hice para zafarme del precinto que tenía, pero en el momento que vi que se llevaban a mi hijo, perdí noción de todo".

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento dejan ver cómo el padre sin pensarlo se abalanza sobre el delincuente, entrando en una pelea por la vida de su hijo, en ese momento llega el otro asaltante, quien intenta pegarle a Agustín, pero este se enfrenta a los dos delincuentes.

"En el piso, le saqué el arma a uno de ellos, la destrabé sin querer y le pegué un tiro al piso, o sea que el arma estaba operativa" indicó el padre. Aunque los delincuentes huyeron a pie del lugar, uno de ellos fue detenido tras una persecución policial.

