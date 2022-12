Balance de una noche trágica: 24 civiles y 5 policías heridos en Bogotá por el paro nacional

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, informó que ayer las protestas por el paro nacional en Bogotá dejaron como resultado 24 civiles y 5 policías heridos.

“Otra noche y otra jornada de paro nacional en una noche trágica en Bogotá. El balance que tenemos es de 24 civiles heridos y 5 policías heridos”, dijo.

Asimismo, el funcionario agregó que esta violencia solo sigue dejando como víctimas a jóvenes humildes, ante la incapacidad de Duque.

“Esta violencia solo sigue enfrentando jóvenes humildes ante la incapacidad del presidente Iván Duque ”, manifestó.

Luis Ernesto también expresó que la Cruz Roja atendió a más de 100 personas que resultaron afectadas por los gases lacrimógenos.

Pero es no fue todo, pues el secretario manifestó que la situación más delicada sucedió en la localidad de Usme, donde la Cruz Roja atendió a 77 civiles y cinco policías en medio de las manifestaciones.

Esto luego de que las personas sufrieran afectaciones en ojos, vías respiratorias, lesiones de cabeza, cara, brazos, piernas y traumas de tórax, además de traumas craneoencefálicos o cervicales, entre otras heridas.

Por eso, ante tanta violencia en su mayoría por parte de los uniformados, manifestantes ruegan que ya dejen ese odio que tienen contra ellos, pues aseguran que "no son vándalos", por lo contrario, son personas que "quieren protestar pacíficamente por sus derechos".

“No más odios las personas que protestan, no son delincuentes ni vándalos, son seres buscando los derechos que el estado les ha robado incluso desde antes de nacer. Colombia no soporta más inequidad e injusticia. Colombia ya abrió los ojos”, fue unos de los comentarios.