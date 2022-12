"El candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato": Iván Duque

El presidente de la Republica, Iván Duque , expuso en medio de una entrevista en inglés, que la situación que vive actualmente el país por el paro nacional es culpa de su opositor, pues, según dijo, el candidato que derrotó en elecciones, le dijo antes de ser considerado el mandatario de Colombia que no lo iba a dejar gobernar.

Y es que, el mandatario manifestó que supuestamente su contrincante electoral le dijo que iba a protestar durante todo su mandato, esto luego de que le preguntaran que si alguien se estaba aprovechando políticamente del paro nacional.

Publicidad

“Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato. Que su propósito no era dejarme gobernar el país”, dijo Duque.

Asimismo, el presidente agregó que decía esto porque la movilización social está siendo un instrumento político y que su responsabilidad como mandatario es contárselo al pueblo.

Además, expuso que por culpa de este intento por ganar votos para las próximas elecciones, no se ha considerado la economía del país, ni a los más pobres.

“Esta situación en un año preelectoral demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres entre los pobres. Porque si esas cosas pasan, debilita su discurso”, afirmó.

Publicidad

Por si fuera poco, Duque dijo que aquella persona que quiere construir sus ambiciones políticas a través del caos provocó en su paso una crisis sanitaria.

Finalmente, el dirigente sin mencionar nombres, se refirió a esa persona como alguien “no patriótica” que busca, según él, llegar al poder usando el caos, la desesperación y la frustración. De hecho, aseguró que este no era el presidente que necesitaban los colombianos.

Publicidad

“Ese no es el tipo de presidente que necesita Colombia en 2022”, puntualizó.