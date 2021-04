El Comando Nacional de Paro, las centrales obreras CUT, CGT y CTC, Fecode y hasta taxistas se reunieran para protestar pacíficamente en un (Paro Nacional ) y pedirle al Congreso de la República que no apruebe la reforma tributaria expuesta por el Gobierno de Iván Duque , pues plantea ponerle IVA hasta a los servicios funerarios, justo cuando el país enfrenta la tercera ola de COVID-19 que ha cobrado la vida de miles de personas y deja una de las crisis económicas más fuertes.

"Todos los partidos políticos, incluidos los aliados del Gobierno, sectores, gremios, la academia, han solicitado al presidente Iván Duque que retire la reforma tributaria. Si hay preocupación, debería atender la petición. Una vez sea retirada, el Comité del Paro Nacional inmediatamente se reunirá para tomar una decisión", dijo el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

Además de la capital del país, habrán marchas en Cali , Medellín , Bucaramanga , Cartagena , Santa Marta , Pereira , Tunja, entre otras ciudades. Por eso, con el propósito de estas no colapsen y haya posibles contagios, el Comité del Paro Nacional afirmó que tendrán varios puntos de encuentros para evitar aglomeraciones, además cada persona que asista llevara todos los protocolos de autocuidado exigidos. Asimismo, cada protestante estará a una distancia considerable con el otro y el paro durará aproximadamente 24 horas.

“Vamos a hacer movilizaciones de muchos sitios para evitar las aglomeraciones y cuando lleguemos a la Plaza de Bolívar, vamos a entrar por el costado norte y vamos a salir, inmediatamente, por el costado sur”, afirmó Maltés.

De acuerdo con las centrales obreras, los puntos de concentración en Bogotá serán en:

El Aeropuerto el Dorado a las 8:00 a.m.

Monumento a los Héroes a las 8:30 a.m.

La glorieta del Tintal a las 8:30 a.m.

Portal del Sur a las 6:00 a.m.

Universidad de Cundinamarca en Soacha a las 10:00 a.m.

La Sevillana

Portal Usme 6:00 a.m

Universidad Distrital sede central a las 7:00 a.m

Mientras que Fecode anunció que los educadores se reunirán a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional y otros se encontrarán en la Universidad Pedagógica Nacional por la entrada de la Calle 72, desde las 7:00 a.m. y otros más en la Universidad Nacional por la entrada de la Calle 26 desde las 8:00 de la mañana.

Cabe mencionar que el senador Gustavo Bolívar invitó a un paro indefinido, pues considera que el Gobierno no va a cambiar nada solo por salir a marchar unas horas.

“Queridas centrales obreras y partidos afines: Apoyo marchas y cacerolazos, iré a ellas y acabaré otra sartén, pero con todo respeto: eso no sirve para nada. No conozco una solo sociedad que haya provocado cambios con una marcha de 4 horas. Los invito a quedarnos, indefinidamente”, afirmó el congresista.

Programate, el paro nacional 28 de abril tendra estos puntos de concentración en Bogotá. pic.twitter.com/NwvY4Awgz5 — Corps Security Bogotá (@Corps_Security) April 27, 2021

#CGTInforma



El siguiente es el protocolo de bioseguridad que el Comité Nacional de Paro ha establecido para mañana 28 de abril, y que será seguido con rigurosidad por parte de todas las personas que marcharemos.@cutcolombia @ctccolombia @fecode pic.twitter.com/qJYqTviUof — CGT COLOMBIA (@CGTCol) April 27, 2021

Más sectores dicen que #EsElMomentoDeParar28A los taxistas se vinculan al #ParoNacional.



Por vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque y la Reforma tributaria. Paro nacional 28 de abril. pic.twitter.com/wY3wxKGeeS — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional28A (@cutcolombia) April 26, 2021

Tambien solicitaría al Gbno retirar la Reforma Tributaria y desde ya TODOS a construir un gran ACUERDO NACIONAL que de respuesta a una Pandemia no superada ( Con virus mutados más contagiosos ) y sus funestas consecuencias socio-económicas — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 27, 2021

Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2021

#ParoNacionalIndefinido porque este Gobierno prefirió salvar a los banqueros, a los mega empresarios y a los más ricos de Colombia, olvidando en medio de la crisis a quien en realidad tenían que salvar.



¡En las calles nos vemos! pic.twitter.com/4627Os2M65 — Sandra Ramírez (@SandraComunes) April 18, 2021