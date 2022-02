Cuando se está ad portas de conocerse el monto de condena que el juez impondrá contra Paul Naranjo y Julián Ortegón , señalados responsables de la muerte de Ana María Castro , salieron a la luz unas denuncias que alertan sobre una supuesta conducta irregular desde la cárcel, por parte de los detenidos.

Pues, fue la señora Nidia Romero, madre de Ana María, quien decidió denunciar públicamente un supuesto uso de móviles y redes sociales por parte de Paul Naranjo y Julián Ortegón , desde su lugar de detención.

Según aseguró Nidia, días antes de la última audiencia programada, recibió unos mensajes y unas capturas de pantalla advirtiendo que desde las cuentas de Paul Naranjo y Julián Ortegón se han hecho publicaciones con relación al caso y hasta convocatorias de empleo para modelos.

La mujer, quien no asegura que estas publicaciones hayan sido realizadas desde el interior de la cárcel, ni directamente por los detenidos, sí pidió que se le preste atención a este tema y se investigue si efectivamente las están realizando ellos o no; pues, de ser así, se estaría hablando de una irregularidad ya que Paul y Julián no pueden tener acceso a redes sociales ni teléfonos desde su lugar de detención.

La mamá de la joven fallecida también cuestionó por qué las redes sociales de Naranjo y Ortegón aún se encuentran activas y a través de esas se promueven mensajes y convocatorias de empleo.

Según dio a conocer, en la cuenta de Instagram de Paul Naranjo aparece un mensaje que dice: “Se necesitan 30 modelos de mujeres tipo perfil: rostro bello, cuerpo armonioso altura de 1,68 en adelante”.

De igual forma, la mamá de la víctima dijo que en la cuenta de Julián Ortegón aparecen mensajes en los que se pronuncia sobre el caso Ana María Castro.

“Que salga a la luz lo que sea necesario. Esto es el comienzo. Yo sigo tranquilo, tengo claro quién soy. Peleando con la verdad siempre se gana. #Hastalasultimasconsecuencias”, es el mensaje en la cuenta de Ortegón.

Paul Naranjo no usa redes desde la cárcel, asegura su pareja

En medio de la polémica por un presunto uso de redes sociales desde la cárcel, se conoció la versión de la pareja de Paul Naranjo, quien aseguró que es ella quien realiza las publicaciones y que lo hace debido a que se trata de una cuenta empresarial.

Se trata de Greis Eliana Páez, esposa de Paul Naranjo, quien en diálogo con El Tiempo dijo que los mensajes a los que se refiere Nidia Castro “salen desde mi celular”.

La mujer aseguró que es normal que sigan activas las cuentas ya que es ella quien maneja las redes sociales de la empresa que tenía con Paul Naranjo.

“Tenemos una empresa de publicidad que yo administro. Tengo que hacer mis publicaciones porque tanto Paul como yo tenemos muchos conocidos. Estoy anonadada viendo a la señora Nidia Romero mentir. No sé por qué está tan intranquila”, expresó la esposa de Paul, insistiendo en que no es cierto que desde la cárcel el acusado tenga control y manejo de redes.