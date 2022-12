DENUNCIAN a hermano de Teófilo Gutiérrez por violencia intrafamiliar

María Alejandra Galán, cuñada de Teófilo Gutiérrez, denunció a su esposo por haberla maltratado en medio de un ataque de celos.

La mujer interpuso la denuncia en la URI de la Fiscalía donde rindió un duro testimonio

Publicidad

Le puede interesar: Arelys Henao, imagen en la CAMPAÑA en contra del maltrato a la mujer en Ecuador

“Muchas veces me agredió, esta no fue la primera vez. Tuve la fuerza de demandarlo porque llegó al punto de que casi me mata, me estaba ahorcando, me alzo junto a la pared, mis pies quedaron colgando, luego me tiro al suelo, me golpeó y me agarró el pelo. Cuando me vio tirada en el suelo, en vez de auxiliarme, lo que hacía era agredirme psicológicamente”, aseguró la mujer a las autoridades.

La mujer también asegura que en otra oportunidad su esposo le propinó un golpe en el abdomen y producto de las lesiones perdió al bebé que esperaba.