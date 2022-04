Fiscalía 'tumba' preacuerdo con Yhonier por muerte de Mauricio Leal y pedirá la máxima pena

La Fiscalía General de la Nación solicitó el retiro del preacuerdo que había hecho con Yhonier Leal por el asesinato de su mamá Marleny Hernández y su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal ; el documento hablaba de una rebaja de pena de hasta el 50 %.

El anuncio, expresado a través de una carta firmada por el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, se da a días de que Yhonier Leal se retractara del asesinato de sus familiares y argumentara "ser inocente".

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", confesó.

La sorpresiva retractación del señalado homicida se dio durante la audiencia, en la que se pretendía verificar el preacuerdo. Según Yhonier, actuó por presión "mediática" pero tiene claro que es "inocente".

En ese sentido, la Fiscalía anunció este lunes la decisión "irrevocable" de 'tumbar' el preacuerdo.

"Este delegado vislumbra que el actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la Administración de justicia y de la institución”, dice el fiscal Burgos en una parte el comunicado.

Y agrega: “Por consiguiente, solicito a su honorable despacho, acepte esta petición y se pronuncie de manera inmediata para que se realicen los trámites que corresponda y permita a esta institución acusar formalmente al señor Yhonier Rodolfo Leal Hernández".

Leal fue imputado con los delitos de homicidio, en concurso homogéneo y sucesivo, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ahora podría enfrentar una pena de cerca de 60 años en prisión.