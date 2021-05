Madre que estuvo 36 días en UCI a raíz del COVID-19, no tiene empleo y está quebrada

María Cristina Sánchez es el vivo ejemplo de la crisis generada a causa de la pandemia por COVID-19 en Colombia.

Antes de la enfermedad la madre de familia trabajaba en una importante firma, pero con la llegada del coronavirus perdió el empleo.

Trágicamente estuvo internada 36 días en UCI a raíz del COVID y luego de salir de la clínica la microempresa que tenía tras perder el trabajo se quebró y la crisis económica la catapultó.

"Abrí una microempresa de champiñón y vegetales, pero me contagié. Duré 36 días entubada. Me llevé una sorpresa, de quedar inválida. Gracias a Dios me recuperé, pero quedé con secuelas", destacó la mujer.

Para colmo de males su hija también perdió el empleo y ahora sobrevive lavando platos.

Su otra hija trabajaba en una compañía de aerolíneas que también hizo un corte de personal y la sacó.

"Me dicen que no soy beneficiaria. No sé. Estoy en el Sisbén y me dicen que no. Creen que porque no estoy en silla de ruedas no", resalta María Cristina.