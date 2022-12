Médico golpea a su amigo contra un bolardo, lo reanima y luego lo entrega a su familia agonizando

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cartagena , en donde se reportó la muerte de un hombre a manos de su amigo, el cual sería médico profesional, según la información obtenida por Noticias Caracol, el suceso habría tenido lugar el pasado ocho de julio.

En inmediaciones del Centro Histórico, ambos sujetos compartían en compañía de otras personas, al parecer en ese momento tuvieron un altercado y posteriormente una acalorada discusión, que para infortunio de los dos terminó en una agresión por parte del profesional de la salud, que golpeo a su amigo, el cual cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra un bolardo.

La víctima fue identificada como Erick Jhoan Cortés Muñoz, de 42 años, mientras que su agresor sería un médico cirujano identificado como Eduardo, de 46 años, al parecer el hombre que recibió la agresión quedó inconsciente tras el golpe, debido al fuerte impacto contra la estructura de piedra.

Las investigaciones que se han adelantado hasta el momento indican que el agresor, al ver que su amigo no reaccionaba, lo llevó a su consultorio para atenderlo, en donde al darse cuenta de que no lograba estabilizarlo, decidió llevarlo con su familia, sacando el pretexto de que su estado moribundo era gracias al alcohol, según el atacante la víctima no se despertaba porque estaba 'borracho'.

No obstante, su familia al ver que el hombre no se despertó al día siguiente, decidió llevarlo a un centro asistencial, en donde le realizaron diferentes exámenes médicos y llegaron a la conclusión de que el sujeto presentaba muerte cerebral.

Según el informe periodístico, el hombre falleció días después debido a su grave estado de salud, desde ese momento comenzó la investigación que buscaba darle claridad a los confusos hechos, que dio con la captura del supuesto agresor, quien deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio.

