Video: policías disfrazados de Papá y Mamá Noel le dieron su merecido a peligrosa banda

Las autoridades peruanas dieron un gran golpe a una peligrosa banda luego de que varias policías disfrazados de Papá y Mamá Noel llegaran hasta una vivienda para capturar a algunos delincuentes.

Por medio de las redes sociales se viralizó el video del momento del allanamiento en el que se ve a una uniformada y su compañero vestidos del conocido personaje de la época navideña caminando bastante rápido por una calle de un barrio, luego ella rompió la puerta de una casa e inmediatamente procedieron a arrestar a un grupo de narcotraficantes que tenían azotada la zona.

El operativo se llevó a cabo en un barrio llamado Surquillo en Lima, Perú, lugar que también es conocido como 'Pequeña Chicago', ya que allí se ve a diario bastante inseguridad y peligro, haciendo referencia a algunas bandas que se movilizaban en la ciudad de Estados Unidos en la década de 1920.

Cuando los uniformados ingresaron a la casa gritaron con fuerza "¡Feliz Navidad!" y, allí sorprendieron a varias personas que tenían en su poder, marihuana, cocaína, armas y artefactos.

Lo que se sabe es que las autoridades en Perú suelen utilizar este método de distracción y el cual les ha funcionado a la perfección pues han logrado varias capturas.

Respecto a la técnica que están usando los policías en Perú, varias personas los han felicitado por capturar a los delincuentes: "Si este video sea real o no, recrea lo que realmente hace la policía en Perú ya es un clásico en navidad 🤣", "A partir de ahora hacer de papa Noel en un centro comercial va a conllevar plus de peligrosidad por si los narcos empiezan a tomar la revancha!!", "El otro día hicieron lo mismo con trajes de los vengadores. Son buenos para el cosplay los policías peruanos", "No es redada policial si no se empieza con un 'buenos días amigazo'".

Policías disfrazados de Papá Noel desmantelan un clan de narcotraficantes en Perú pic.twitter.com/0LlFcF7vrN — EL MUNDO (@elmundoes) December 20, 2022

