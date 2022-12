Polémicas palabras de Juan Darthés: "Fue ella la que se me INSINUÓ"

El actor argentino Juan Darthés, denunciado por su compañera de reparto en "Patito Feo" Thelma Fardín en Nicaragua por una supuesta violación durante una de las giras del programa infantil en 2009, dijo hoy que "nunca" violó ni acosó "a nadie" y que fue ella quien se le "insinuó" y él le dijo "que no".

"Ella se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije 'no, ¿qué te pasa?'", aseguró Darthés en una entrevista en exclusiva para el canal A24.

"Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", añadió, y reiteró que nunca violó ni acosó "a nadie".

El pasado martes, la actriz argentina de 26 años hizo publica, en una conferencia de prensa convocada por el colectivo Actrices Argentinas -con 400 profesionales del sector en sus filas- su denuncia en Nicaragua al intérprete, al que acusa de haberla violado cuando ella tenía 16 años y se encontraban en el país centroamericano.

"Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa ahora es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa", continuó Darthés.

"Al día siguiente volvimos, creo que hasta Thelma se sentó al lado mío en el avión. Si pasara algo así, ¿podría ser que todo fuera normal al otro día?", señaló.

El actor publicó pocas horas después de la conferencia un tuit en el que se defendió de las acusaciones.

Juan Darthés mintió descaradamente ayer, al decir q Thelma @soythelmafardin se habría sentado al lado de él en el vuelo a BA. como Mi empresa responsable de los traslados,había arreglado q en vuelos de más de 5 hs el iba en Business. Thelma iba en turista con el resto del elenco pic.twitter.com/B8Xes53C2d — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) December 14, 2018

"No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.



