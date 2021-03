En una entrevista con Mañanas BLU, Xiomara Galván, tía de la niña Sara Sofía, desaparecida en Bogotá desde hace varios días, reveló algunos detalles sobre el caso que aún es noticia en todo el país.

Según Xiomara, si realmente su hermana lanzó a la niña por un caño, el motivo por el cual se habría realizado el siniestro, es muy grave.

“Yo no la creo (capaz de lanzarla). Mi hermana es muy ingenua y si ella lo hizo, si la versión que da es cierta, es porque a la niña le hicieron algo: la golpearon, la violaron. Si se le murió, ¿por qué van a tirarla al caño?”, sostuvo.

En el contexto del caso surgió otra versión la cual indica que la menor de dos años murió ahogada por la comida. Sin embargo, la mujer resalta que, si ese fuera el caso, su hermana le hubiera dicho: “‘se me pasó a mí. Acosté la niña, se me durmió, ayúdeme’”, pero eso no ocurrió.

Por esto, ella teme lo peor y enfatizó: “Algo tuvo que haberle pasado”.

Por otra parte, Marisela, testigo clave del caso, afirmó: “La niña lloraba mucho, no comía ni dormía”, y agregó en su intervención: "Es una gran mentira que le haya dado la hija a una señora".

La oriunda de Venezuela resaltó que nadie conocía a Carolina, madre de Sara Sofía, en el barrio y con la única amistad que tenía era ella.

"Ella me decía que Nilson le decía que no hablara conmigo ni con nadie", añadió Marisela.

Cabe recordar que La Fiscalía General de la Nación y la Policía fueron hasta la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, para capturar a Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la niña Sara Sofía Galván, quien está desaparecida desde hace dos meses.

El procedimiento de detención de la progenitora se realizó en un prostíbulo de la zona.

Mientras que el padrastro de la niña fue ubicado en una vivienda, quien, en el momento de la captura, se encontraba con cuatro menores de edad que quedaron a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Carolina Galván y Nilson Díaz fueron trasladados a la URI de Puente Aranda y se les imputará el delito de desaparición forzada.

