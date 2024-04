Triste relato de niña abusada por otro niño: la profesora me encerró sola con él

Hay conmoción e indignación en Bogotá tras conocerse un caso de abuso a una niña de tan solo cinco años dentro de su propio colegio y, según la denuncia, a manos de un compañerito de 7 años.

El caso lo dio a conocer la mamá de la víctima quien asegura que la profesora de la niña es responsable de los hechos ya que se le había advertido en varias oportunidades sobre los abusos a los que venía siendo sometida la menor de edad por parte de un compañerito de salón.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en un salón de clases del colegio Ciudadela de Bosa, sur de Bogotá, donde una niña de grado primero fue violentada por un niño de 7 años, luego de que la profesora del curso los encerrara juntos en un salón.

"Se dio en un caso de Bullying porque el niño me le pegaba todos los días, le doblaba los deditos, cada vez que la recogíamos la niña decía que ya no quería estar más allá", narró la mamá de la menor de edad.

Cuenta que en repetidas oportunidades le comunicó la situación a la docente quien, presuntamente, hizo caso omiso a la delicada situación que terminó desencadenando una tragedia para la menor de edad.

La mamá de la pequeña expresó que el pasado 18 de marzo la niña salió del colegio sangrando y, en medio de su temor, le dijo a la mamá que se había caído y que se había lastimado con el zapato; sin embargo la mamá no creyó esa versión por completo ante lo que le escribió a la profesora.

"La profesora nunca me contestó y me escuchó los audios pero me dejó en visto", dijo la mujer denunciante quien pese a las dudas envió nuevamente a su hijita al colegio al día siguiente, pero fue justo ahí cuando se dio la peor situación.

"La niña salió más callada de lo normal y nuevamente con sangre en la ropa interior, por lo que llamé a la profesora pero no me contestó y le mandé una foto y me dejó en visto", aseguró la mujer.

Niña le confiesa al médico que otro niño la agredió

Debido al sangrado la menor de edad fue llevada a un centro de salud donde finalmente rompió el silencio y le contó al médico que un compañero de clase.

"Hay un niño del colegio que me pega... cuando le digo a las profesoras me regañan y me encierran en un salón con él... El me quitó la ropa interior y me molestó con un palo", dice un aparte del duro relato que dio la niña y que fue conocido por Noticias Uno.

El examen médico corroboró el abuso a la menor de edad, sin embargo, la mamá de la niña asegura que el colegio, en lugar de brindarle ayuda, intentó amedrentarla para que no hiciera público el caso.

