"Ya quiero tenerte", la inquietante denuncia de acoso que puso deportista en Instagram

A través de su cuenta oficial en Instagram , una joven patinadora de Bogotá pidió ayuda a toda la comunidad de patinaje, skate y bmx por un acosador sexual que la amenazó a través del chat.

La deportista publicó los pantallazos de la conversación en la que el hombre insiste en estar con ella sexualmente y frecuentemente utiliza términos vulgares.

Aparentemente el sujeto hace parte de la comunidad bmx o flatland y se llama Andrés y “frecuenta el polo y parque nacional”.

Al comienzo de la charla el acosador le dice: “Un día me acerqué a ti y te pregunté si sabías si la pista manejaba horarios y me dijiste que a veces, pero estabas ocupada entrenando. Estaba muy nervioso, te fuiste y me fui detrás de ti”, puntualiza el hombre en la conversación.

Luego ella le pregunta que de que hablaba y él sigue diciendo que constantemente se sienta con su perro y la ve.

Publicidad

Las cosas se fueron complicando, pues ante la negativa de la joven el hombre aseguró que moría por estar con ella.

Al ver que ya no respondía más sus mensajes, el hombre comenzó a insultarla sin sentido y de una manera intensa.

Posteriormente ella dice: “Quiero que sepa que me estoy comunicando con la fiscalía y van a dar con su paradero, usted es un violador”.

“Ojalá me encuentren cuando ya la tenga en mi casa”, resaltó el hombre.

Por su parte la joven escribió en la publicación: “Ya estoy adelantando las denuncias, antes de que eliminara su perfil tenía una foto con una bicicleta, era de piel morena alto y delgado, no alcance a tomar pantallazo de la foto, Agradezco si me pueden ayudar a identificarlo”.