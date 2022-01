Yhoiner Leal y los amorosos mensajes que envió a Mauricio y su mamá, sabiendo que ya estaban muertos

El caso Mauricio Leal no para de aterrar a la opinión pública que, con el paso de las horas, sigue conociendo escabrosos detalles sobre cómo se dieron los hechos en que el estilista y su mamá fueron asesinados en su propia casa y, al parecer, a manos de su propio familiar Yhoiner Leal .

Pues, en medio del desarrollo de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía develó varios detalles que incriminan al hoy capturado y que, además, reflejarían frialdad en los hechos cometidos contra sus parientes.

Publicidad

Uno de los detalles cuestionados por el ente acusador, es la forma en que Yhoiner intentó aparentar un completo amor hacia sus familiares, con una cercana y buena relación, evitando ser contemplado como sospechoso del asesinato.

Publicidad

Se trata de dos audios de Yhoiner enviados por Whatsapp a sus familiares, uno a Mauricio y otro a su madre, en la mañana del 22 de noviembre, y pasadas las 11:00 a.m., hora en que, según las necropsias, ambos ya llevaban varias horas muertos.

En el mensaje a mao, como solían decirle de cariños al estilista, le habla sobre una consignación de dinero.

Publicidad

“Hola Maito como estás, espero que todo bien, como siempre. Maito, ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés de los 350.000 del cumpleaños; de los cuales 300 fueron tuyos y de mi mamá, y 50 míos. Se me había olvidado mandártelos, que pena contigo… Te envío para que tengas eso en cuenta porque tú sabes que Andrés pide mucho y le tienes que estar recordando porque a veces como que se le olvida… Lo quiero mucho”, dice el audio de Yhoiner con destino al celular de su hermano Mauricio.

Publicidad

El audio a su mamá es mucho más amoroso y expresa una supuesta preocupación por no haber podido hablar con ella.

“Hola mi madre hermosa ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer. Llegue anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos… Dios los bendiga, no sé porque no se han levantado, pero avísame como sigues del dolor de la pierna y cómo siguió Mao del dolor, y cómo va todo. Cuéntame lo de los huevos, tú me habías dicho que los habías dejado pagos, pero entonces cuándo paso por ellos”, expresa Yhoiner.

Publicidad

Estos mensajes fueron seriamente refutados en audiencia por el delegado de la Fiscalía, quien aseguró que se trató de una coartada del acusado para tratar de mostrar un vínculo amoroso o de hermandad con su hermano, pero que la investigación reveló que jamás se trataban de esa forma.

Publicidad

Estos audios también hacen parte del material probatorio en el proceso por homicidio que se adelanta contra Yhoiner Leal, quien no aceptó ser el asesino de sus familiares.