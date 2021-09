Karen Abudinen se defendió y dijo que no robó dinero de contratos: “mi conciencia está tranquila”

Tras la polémica por la presunta pérdida de al menos 70.000 millones de pesos en el contrato con la unión temporal Centro Poblados, para instalar puntos de conexión de internet en escuelas y colegios del país, la plenaria de la Cámara adelantó un tensionante debate de moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen.

Sobre las 10:00 a. m. se dio inicio al debate de moción de censura contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por su presunta responsabilidad en la pérdida del dinero de los contratos.

"Lo más fácil es que la ministra se vaya y todo se calma, no, lo más fácil es que yo me quede para acabar con este entramado. Los corruptos serían los mayores premiados con mi renuncia, han encontrado en mí, su mayor enemiga”, dijo la ministra al manifestar que no dejará el cargo.

Tras la intervención de los partidos de oposición, independientes y gobiernistas, se dio una tensionante discusión, pues señalaron fuertemente a la jefe de la cartera, sin embargo, ella se defendió: "Quiero que todos entendamos que los funcionarios honestos hoy estamos trabajando contra los camuflados en entidades y que se dedican a robarse el futuro de los colombianos. Quiero dejar en claro que mi trabajo como responsable del ministerio permitió que hoy hayamos develado monstruosos carteles de corrupción que se están robando de tiempo atrás al Estado colombiano, pusimos en evidencia esta estructura criminal", agregó Abudinen.

Vea el debate completo sobre la Monición de Censura de la ministra TIC, Karen Abudinen: