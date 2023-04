La última desgarradora conversación de universitaria encontrada muerta: "Mami, estoy desubicada"

María Paula Munévar, estudiante de la Universidad Javeriana, en Bogotá, fue encontrada sin vida en las últimas horas en inmediaciones a la institución; revelaron la última conversación vía chat de la joven, quien estaba reportada como desaparecida desde el pasado 13 de abril.

Según algunos testigos del caso, la estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista, fue vista por última vez en pleno corazón de la capital, cerca al parque La Mariposa; sin embargo, antes de su desaparición, le comunicó a su mamá que estaba desorientada.

Sus familiares, luego de perder todo rastro de María Paula, explicaron a las autoridades que la joven vestía una chaqueta azul, saco amarillo, jeans, tenis negros y que sus gafas tenían marco azul. Además, revelaron que a la joven de 23 años se le dificultaba socializar y que sufría de ansiedad y depresión.

María Paula, hija de un funcionario del Consejo de Estado, habría advertido a su madre vía chat que estaba desorientada; buscaba un cajero con desespero. Su lugar de residencia era en Cota, Cundinamarca.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (…) Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación”, contó la madre de la joven a Semana.

Más tarde, según una de las hipótesis, María Paula habría salido de un banco y se habría comunicado nuevamente con su mamá para reiterarle su preocupación al estar "desubicada".

“Mami, estoy completamente desubicada”, le habría dicho.

Sin embargo, la madre de la joven aclaró que la información es muy confusa y que al parecer habría estado por San Victorino. Además, su hermano, logró rastrear el computador de la joven y efectivamente arrojaba esa ubicación.

El caso ya está en manos de las autoridades competentes, quienes adelantan una investigación sobre los últimos lugares en los que habría estado la joven. Vale la pena mencionar que el cuerpo sin vida fue hallado por la parte nororiental de la universidad, una zona que desde hace varias semanas se encuentra inhabilitada por "condiciones invernales", informó la institución en un comunicado.

Tras cinco días de la desaparición de María Paula, aún no se sabe a ciencia cierta en cuál de estos días la joven murió y en qué circunstancias se habría dado el hecho, pues varios testigos habrían manifestado a las autoridades verla deambulando en diferentes zonas de la capital; sin embargo, la información no ha sido confirmada.

