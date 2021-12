Llamó al 123 para denunciar riña entre vecinos y terminó brutalmente golpeada

Un nuevo caso de intolerancia sucedió la mañana del 25 de diciembre en Soacha, hecho en el que se desarrollo una riña entre vecinos que fue reportado a la policía por una mujer, ya que la pelea fue en la puerta de su casa.

La mujer dijo a Noticias Caracol "En la mañana del sábado, me despiertan los gritos de mi mamá porque había dos mujeres agrediendo a otra persona en la puerta de la casa de ella (mamá), en compañía de tres hombres. Yo llamo a la Policía y ellos llegan. Ellas (agresoras) me empiezan a gritar: ‘Sapa, vendida’ y se va".

La víctima salió algunas horas después de su residencia junto a otra persona para entregar algunos mercados y regalos, mientras iba caminando, una de las mujeres que estuvo involucrada en la pelea apareció frente a ella, "La mujer sale de una casa corriendo y me ataca enceguecida. Me bota al piso. Se me manda otra mujer encima también. Me inmovilizan. Me desfiguraron la cara, me mordieron, me robaron el celular, mis objetos personales y dinero". contó la mujer que fue agredida.

Lo que más le molestó la víctima, fue que llegó la policía, la ingresó a su vivienda y le dijeron que "no pasaba nada", aseguró.

Es por este motivo que la afectada no dudó en decir que si algo sucedía en contra de su vida o la de su familia, la culpa era de las mujeres quienes la amenazaron de muerte y de los uniformados.

"Tengo miedo de lo que me pueda pasar porque son personas peligrosas, que amenazaron de muerte a mi familia y a mí. Temo por mi vida. Si me llega a pasar algo, yo solo las culpo a ellas", concluyó la víctima.