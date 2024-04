Los estratos que más agua consumen en Bogotá; no son los que pensábamos

El tema del racionamiento de agua agarró a muchos bogotanos desprevenidos, quizá algunos no miran noticieros, no consumen redes sociales o no se dieron por enterados dela difícil situación que atraviesa la capital del país y los municipios vecinos por los bajos niveles de agua en los embalses que suministran este líquido a los hogares de Bogotá y sus alrededores. En este sentido muchos se preguntan cuáles son los estratos que más consumen agua en Bogotá.

En medio de esta creciente inquietud por estos críticos niveles de agua, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reveló que los estratos más bajos son los responsables del mayor aumento en el consumo de agua, lo que subraya la necesidad urgente de implementar medidas de ahorro durante el racionamiento.

A pesar de la riqueza de recursos hídricos en Colombia y América Latina, la región enfrenta desafíos considerables en cuanto al acceso y distribución equitativa del agua. La gestión eficiente de este recurso sigue siendo una tarea pendiente en la agenda regional.

El aumento en la demanda de agua, acelerado por el fenómeno de El Niño, ha sido uno de los factores detrás del racionamiento actual en Bogotá. Contrariamente a la creencia común de que los estratos más altos son los mayores consumidores, el informe revela que los estratos 1, 2 y 3 han experimentado un aumento del 16% en el consumo de agua entre 2012 y 2023, representando el 76% del consumo total en la ciudad.

Este hallazgo es alarmante dado el contexto de escasez de agua en los embalses, agravado por las condiciones climáticas adversas. En el sistema del agregado norte, que cuenta con tres represas, los niveles son especialmente preocupantes, con el embalse Chuza y San Rafael operando por debajo del 20% de su capacidad.

Estratos que deben reducir el consumo de agua en Bogotá

Frente a esta situación, es crucial que todos los ciudadanos asuman responsabilidad, sin importar su estrato socioeconómico, y adopten prácticas responsables para conservar el agua. El Acueducto de Bogotá ha identificado los estratos 3, 4 y 5 como los más necesitados de reducir su consumo, con un enfoque particular en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Tunjuelito, Barrios Unidos y Kennedy.

La desigualdad en el consumo de agua entre los estratos de la ciudad ejerce una presión adicional sobre los recursos hídricos disponibles. Es imperativo que se implementen medidas para reducir esta disparidad y fomentar un uso más equitativo del agua en Bogotá.

En este contexto, la conciencia y la responsabilidad social juegan un papel fundamental. Es esencial que todos los ciudadanos se comprometan a reducir su consumo de agua y contribuir al ahorro en la ciudad. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advierte que de los ocho embalses que abastecen a la Región Metropolitana, solo dos mantienen niveles estables, mientras que otros dos están por debajo del 20% de su capacidad, subrayando la urgencia de la situación.

