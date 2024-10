Mamá de Sofía Delgado y su desgarradora reacción al conocer que fue encontrada sin vida

Lady Zúñiga, la madre de Sofía Delgado, una niña de 12 años que fue hallada sin vida en Candelaria, Valle del Cauca, se ha convertido en la voz del dolor y la lucha por la justicia.

En sus primeras declaraciones públicas, Zúñiga expresó con profundo dolor la esperanza que aún mantiene de que su hija sigue viva en su corazón, a pesar de la terrible noticia de su asesinato.

Sofía fue vista por última vez el 29 de septiembre, cuando salió de la casa de su abuela en la vereda Villagorgona, a solo dos cuadras de su hogar, para realizar un sencillo mandado:comprar champú para bañar a su perrita.

Desde entonces, su familia vivió momentos de angustia, con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, días después, la peor noticia se confirmó.

Publicidad

En medio del desconsuelo, Lady Zúñiga expresó su conmoción y pidió justicia para su hija. "Es gente mala, es gente con máscaras. Que no tienen amor en el corazón, no tienen alma, no tienen corazón", fueron sus primeras palabras.

Entre lágrimas, afirmó que nunca imaginó que algo así le sucedería a su familia: "Uno nunca piensa que le va a pasar esto. Nunca en la vida me lo llegué a imaginar", declaró.

Publicidad

El caso ha conmocionado al país, y las autoridades ya han capturado a un sospechoso, quien tiene antecedentes por delitos sexuales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó estos detalles y se comprometió a que se haga justicia.

"Le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", afirmó la madre de Sofía, mientras las investigaciones continúan.

La madre de Sofía Delgado declaró seguirá su legado para que lo que están viviendo como familia no le toque a otras y a más niños inocentes.

#Valle | Mamá de Sofía Delgado se pronuncia tras el hallazgo del cuerpo de la pequeña. En medio de lágrimas señala que “mi niña solo iba por un champú. Estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras que no tienen a Dios en el corazón”.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/0p5PsJhtDh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 17, 2024