Miguel Bosé se DISCULPÓ por polémico discurso en concierto por Venezuela

El cantante español Miguel Bosé es uno de los principales colaboradores en la causa por Venezuela. Su furio por la grave situación del país quedó en evidencia el pasado 22 de febrero cuando, en medio del concierto Venezuela Aid Live, arremetió contra el gobierno de Maduro y dio fuertes declaraciones contra Michell Bachelet.

"Maduro Lárgate ya, vete ya y lo más lejos que peudas porque Venezuela no es tuya ni de tu compañía de narcos. Venezuela es de ,los venezolanos y ellos no te quieren. Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada para los Derechos Humanos que venga ya de una puñetera vez a ver la falta de derechos humanos. Le acaban de dar su cargo así que Michell Bachelet ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes. Para esto no sirves, ¡fuera!", dijo Bosé en el concierto.

El cantante se disculpó por estas declaraciones a través de un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, a raíz de lo ocurrido en la frontera con la quema de ayuda humanitaria también se mostró indignado y se despachó en insultos de grueso calibre contra el presidente venezolano Nicolás Maduro a través de Twitter.

