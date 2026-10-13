Impactantes videos de las evacuaciones tras el fuerte temblor de este martes 13 en Colombia

Un fuerte temblor sacudió la tranquilidad de los colombianos la tarde de este miércoles, generando pánico colectivo y obligando a la evacuación inmediata de edificaciones.

La Red Sismológica Colombiana reportó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.0, una cifra que explica la intensidad con la que se percibió en el nororiente y centro del país. El epicentro del evento se localizó en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, desatando una ola de reportes y videos en redes sociales que muestran la magnitud de la emergencia.

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Las alarmas de los edificios altos se activaron de inmediato, recordando el fuerte temblor de hace dos meses que ya había dejado las sensibilidades a flor de piel. El pánico se apoderó especialmente de los habitantes de las estructuras verticales, quienes grabaron con sus teléfonos celulares el balanceo de lámparas, objetos colgantes y la posterior salida masiva a las calles.



Los videos de las evacuaciones en Bucaramanga se volvieron virales en cuestión de minutos, evidenciando el fuerte impacto emocional en la población civil.



A continuación, se detallan los puntos clave y las zonas donde se vivió el mayor impacto del sismo:



Zonas con mayor afectación: Los sectores residenciales y comerciales de Cabecera y el centro de Bucaramanga reportaron los momentos más críticos debido a la alta densidad de edificaciones elevadas.

Los sectores residenciales y comerciales de reportaron los momentos más críticos debido a la alta densidad de edificaciones elevadas. Activación de alertas tempranas: En múltiples conjuntos residenciales sonaron las alarmas de emergencia, sistemas que fueron optimizados precisamente tras el histórico sismo de hace dos meses.

En múltiples conjuntos residenciales sonaron las alarmas de emergencia, sistemas que fueron optimizados precisamente tras el histórico sismo de hace dos meses. Epicentro recurrente: El Servicio Geológico confirmó que el epicentro en Los Santos , Santander , tuvo una profundidad que permitió que la onda sísmica se sintiera con fuerza en la superficie.

El Servicio Geológico confirmó que el epicentro en , tuvo una profundidad que permitió que la onda sísmica se sintiera con fuerza en la superficie. Ciudades donde se reportó el temblor: Además de la capital santandereana, ciudadanos en Floridablanca, Girón, Piedecuesta e incluso en Bogotá informaron haber sentido el movimiento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.2. Profundidad 154 km ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/DKB3TMSa7V — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

#Atención 🚨Fuerte temblor hoy en el país. #SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.2. Profundidad 154 km https://t.co/pMJnPdCAa6 — NotiFrontera Cúcuta (@NotiFronteraCuc) October 13, 2026

#Atención 🚨Estudiantes salieron corriendo en medio del temblor en Cúcuta. Asi se vivió el suceso en la Universidad Francisco de Paula Santander. #SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.2. Profundidad 154 km https://t.co/8Xv8XX7ZHq — NotiFrontera Cúcuta (@NotiFronteraCuc) October 13, 2026

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Salida después del temblor (ando cagada) https://t.co/DSCaUTYO35 — Caro 03/10/26🇨🇴 (@carolsitata) October 13, 2026

Hasta el momento, los organismos de socorro como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga avanzan en el monitoreo de la infraestructura para descartar daños estructurales severos o víctimas.

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Las autoridades hacen un llamado a la calma y recuerdan la importancia de tener listos los kits de emergencia familiares. Si quieres reportar cómo se sintió en tu ciudad o ver los videos del temblor en Colombia en tiempo real, te invitamos a seguir las actualizaciones en vivo de nuestros canales aliados.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a que se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y en la confluencia de tres grandes placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa de Sudamérica.

El choque y la fricción constante entre estas estructuras subterráneas liberan una enorme cantidad de energía que se traduce en temblores frecuentes, concentrándose de manera extrema en regiones como el Nido Sísmico de Los Santos en Santander, una de las zonas con mayor cantidad de sismos diarios en todo el planeta.