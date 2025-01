Hijo de Diomedes Díaz despertó del coma; así se enteró que no tenía una pierna

Niña tuvo que ver agresión con machete a su mamá: "Juiciosa para que papá no me mate" La niña de 6 años presenció la agresión cometida por su papá contra su mamá y ahora teme que le haga lo mismo a ella y a su hermanito; la mamá no logra dormir por las pesadillas.