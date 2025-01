Mujer con la que confundieron a hija de pastores rompe el silencio: "Miren las fotos"

Una reciente hipótesis en el caso de la familia de pastores evangélicos en Aguachica, Cesar, apunta a que perdieron la vida por error al haber sido confundidos por los hombres que les dispararon.

Pues se dice que, supuestamente, los sujetos fueron contratados para apagar la vida de una mujer que se encontraba en el mismo restaurante y que al momento de accionar el arma la confundieron con la hija del pastor, identificada como Ángela Natalia Lora Rincón, por lo que terminaron disparando contra ella y sus familiares que estaban en la misma mesa.

La mujer contra la que supuestamente iba dirigido el ataque es una estudiante de la carrera de Derecho identificada como Zaida Andrea Sánchez Polanco y quien presuntamente se habría salvado del ataque ya que la hija de los pastores evangélicos fue confundida con ella al ir vestidas de forma similar.

Descubren secreto que se llevó a la tumba hija de pastores evangélicos; estaba en su celular Foto: Redes sociales

Mujer con la que confundieron a hija de pastores teme por su vida

La información e identidad de la mujer por la que supuestamente iban los hombres armados fue revelada por El Tiempo que asegura que la mujer se desempeña como prestamista en Aguachica y que el ataque del 29 de diciembre iba dirigido a ella y no a la familia religiosa.

Sobre esta nueva hipótesis la mujer rompió el silencio y asegura que teme por su vida ya que, de ser ciertos los rumores, la estarían buscando para apagar su vida.

Zaida Andrea Sánchez además pone en duda la hipótesis y señala que podría ser una 'cortina de humo' en la que la utilizaron a ella para desviar alguna otra razón que hayan encontrado en los hechos.

“Me quieren utilizar como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me pueda pasar a mí y a los míos”, expresó la mujer al insistir en que no sería a ella a quien estarían buscando en la supuesta confusión.

Agregó que después de que se divulgó esta hipótesis de que los hombres se confundieron de víctimas ha recibido varias amenazas que la llevan a atravesar una situación delicada en su vida: Temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”.

Asimismo Zaida Andrea Sánchez Polanco aseguró que no se parece en nada a la hija del pastor: "Miren las fotos, no me parezco, yo soy mona y ella no". Al tiempo puso en duda la hipótesis al cuestionar que por una confusión de una persona ataquen a cuatro: " No puede existir una confusión de cuatro personas".

Según El Tiempo, presuntamente los sicarios se habrían confundido de víctima ya que en las fotos que tiene Zaida Polanco en redes sociales aparece en algunas con una apariencia distinta.