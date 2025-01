Nequi anuncia caída programada, ¿cuándo y por qué?

En las últimas semanas, los usuarios de Nequi, la billetera digital colombiana, expresaron reiteradas quejas debido a interrupciones en el servicio de la aplicación.

Ahora, la plataforma vuelve a estar en el centro de la conversación tras emitir un mensaje oficial que anuncia una caída programada para realizar mejoras en su sistema.

Según el comunicado dirigido a los usuarios, Nequi no estará disponible el próximo domingo 19 de enero de 2025 entre las 2:30 a.m. y las 4:30 a.m. Esta interrupción temporal tiene como objetivo implementar actualizaciones que optimicen la experiencia de los usuarios.

En el mensaje señalan: "¡Actualización! En la madrugada del domingo 19 de enero, entre las 2:30 a.m. y las 4:30 a.m. haremos una actualización en nuestra app y no habrá acceso a ella. Trabajamos para acompañarte en tu día a día. Estas actividades nos ayudan a mejorar para ti".

Nequi es una aplicación financiera gratuita que opera en Colombia, creada para facilitar la gestión de dinero y facilitar transacciones de forma rápida, segura y sin costos adicionales.

Diseñada como una alternativa a las cuentas bancarias tradicionales, la app ofrece una variedad de servicios que se convirtió en esenciales para miles de colombianos.

Funciones que puedes realizar en Nequi

Enviar y recibir dinero: Realiza transferencias gratuitas entre usuarios de Nequi y hacia otras entidades financieras.

Recargas y pagos: Permite recargar minutos y datos, pagar facturas de servicios públicos y suscripciones a plataformas como Netflix y Spotify.

Ahorro y organización financiera: Los usuarios pueden crear metas de ahorro, gestionar su dinero en 'bolsillos' y utilizar el 'Colchón' para guardar dinero con protecciones adicionales.

Retiros de efectivo: Ofrece la posibilidad de retirar dinero en cajeros y corresponsales Bancolombia, así como en sus propios corresponsales.

Pagos en establecimientos: A través de la Tarjeta Nequi Visa, tanto física como digital, los usuarios pueden realizar compras en comercios físicos y en línea. Además, cuenta con pagos sin contacto mediante NFC en dispositivos Android.

Préstamos y seguros: Incluye productos como 'Salvavidas' y 'Propulsor' para préstamos, así como opciones de seguros.

Servicios adicionales: Ofrece funcionalidades como compra de tiquetes de transporte, recepción de remesas internacionales y recargas de energía prepago.

Recomendaciones para antes de que se caiga Nequi

Durante las horas de mantenimiento, Nequi no estará disponible, por lo que se recomienda a los usuarios realizar con antelación cualquier transacción importante que pudiera verse afectada por la interrupción del servicio.

