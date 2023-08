Niño pierde un dedo en una máquina de supermercado en Bogotá

Una verdadera pesadilla vivió una familia en el sur oriente de la capital, en la localidad de Usme , cuando el padre de un niño de apenas cinco años lo llevó a un supermercado para comprarle un helado, para compartir con él en el fin de semana, pero lastimosamente un accidente amargó todo.

De acuerdo con la madre del menor, quien relato la historia al medio de comunicación CityTv, una vez tomaron el helado se dispusieron a pagar, fue en ese momento en el que el menor puso su mano sobre la banda transportadora de alimentos, la cual al estar en mal estado le agarró el dedo, dejándolo atorado y provocándole serias heridas.

Como pudo el padre del menor, sacó la mano de su hijo de la máquina y lo llevó rápidamente a un centro asistencial, ya que según la mujer, ningún trabajador del establecimiento socorrió al menor. Una vez en el hospital, el niño fue sometido a varios exámenes, entre los cuales le hicieron unos rayos x, con el que los especialistas determinaron que debían amputar el dedo índice del menor.

“Llegamos al hospital, le hacen un rayo X, un tipo de examen donde el cirujano me dice que hay que amputar el dedo porque la máquina lo trozó por completo (…) Para mí es muy fuerte verlo como no puede dormir del dolor como ya dice que ya no puede coger un lápiz para escribir, es una situación fuerte y les pido que ellos me ayuden”, indicó Yenni Farley, madre del menor.

Además, la mujer asegura que los dueños del establecimiento no se han pronunciado al respecto y que no han tomado responsabilidad en el hecho, puesto que la máquina estaba en mal estado y fue por ese motivo que el niño perdió su dedo: “Nadie nos ha respondido, la aseguradora no se pronuncia con nosotros. A mí me tocó auxiliar a mi hijo, llevarlo al hospital porque aquí nadie nos dio los primeros auxilios”.

