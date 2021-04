No te lo puedes perder: este 2021 Netflix viaja por todo el mundo y trae grandes sorpresas

La plataforma de streaming Netflix presentó los nuevos productos que estarán muy pronto para el disfrute de los suscriptores proveniente de todas partes del mundo.

En esta edición de NEXT ON NETFLIX viaja por todo el mundo, con historias que llegan cada vez más lejos y emocionantes lanzamientos locales para este 2021 que no te puedes perder.

Contenidos globales

El ejército de los muertos (Army of the dead) - Estreno 21 de mayo, 2021

Sinopsis: Tras un brote de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios se arriesga al máximo, aventurándose en la zona de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco jamás intentado.

Elenco: Dave Bautista, Ella Purnellm Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win

Dirección: Zack Snyder

Cobra Kai S4 - Estreno: 2021

Sinopsis: Cobra Kai se sitúa 30 años después de los acontecimientos del Torneo de Karate All Valley de 1984 con la continuación del ineludible conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka).

Elenco: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob, Bertrand, Vanessa Rubio, Peyton List, Dallas Dupree Young, Oona O’Brien, Martin Kove

Don't Look Up - Estreno: 2021

Sinopsis: Don't Look Up es la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira mediática colosal para alertar a la humanidad sobre un asteroide que va a destruir el planeta.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman with Cate Blanchett and Meryl Streep. Additional cast includes Ariana Grande, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Matthew Perry, Tomer Sisley

Dirección y guión: Adam McKay

La trilogía de La calle del terror (Fear Street) - Estreno: 2021

Sinopsis: En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los aterradores eventos que por años han atormentado a su pueblo podrían estar relacionados entre sí y ellos podrían ser las próximas víctimas. Esta trilogía, que es una adaptación de la exitosa saga de libros de R. L. Stine, sigue los horrores acontecidos en la localidad de Shadyside.

Elenco: Maya Hawke, Sadie Sink, Kiana Madeira, Olivia Allyson Welch, Julie Rehwald, Benjamin Flores Jr., Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Darrell Britt-Gibson, Jordyn DiNatale

Dirección: Leigh Janiak

La Casa de Papel P5 - Estreno: 2021

Sinopsis: Un misterioso hombre, conocido como “El Profesor”, planea el mayor atraco jamás imaginado: asaltar la Fábrica de Moneda y Timbre y llevarse a casa 2,400 millones de euros. Para llevar a cabo su ambicioso plan, recluta a un grupo de ocho especialistas, los mejores en sus diferentes campos y sin nada que perder. La banda tendrá dificultades para acatar las reglas marcadas y se enfrentará a rehenes poco cooperativos, a la violencia y al aislamiento, pero finalmente logrará alcanzar su objetivo y escapar con el dinero. Sin embargo, su felicidad se verá truncada cuando uno de ellos es arrestado y el resto tendrá que reagruparse para ejecutar un plan de rescate aún más ambicioso, esta vez con el Banco de España como su objetivo.

Elenco: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Itziar Ituño, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Enrique Arce, Darko Peric, Esther Acebo, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Fernando Soto, Pep Munné, Belén Cuesta, José Manuel Poga, Patrick Criado, Miguel Ángel Silvestre

Lupin P2 - Estreno: 2021

Sinopsis: La búsqueda de venganza de Assane contra Hubert Pelligrini ha destrozado a su familia. Con la espalda contra la pared, ahora tiene que pensar en un nuevo plan, incluso si eso significa ponerse en peligro.

Elenco: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab

Maya and the Three - Estreno: 2021

Sinopsis: Ambientada en un mundo mítico inspirado en Mesoamérica, una princesa guerrera emprende la misión de reclutar a tres guerreros para salvar juntos el mundo de los dioses... y a la humanidad.

Dirección y creador: Jorge R. Gutierrez

Alerta Roja (Red Notice) - Estreno: 2021

Sinopsis: Una alerta roja emitida por la Interpol es un aviso global para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un audaz atraco reúne al mejor perfilador del FBI (Johnson) y a dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no hay forma de saber qué pasará.

Elenco: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds

Dirección y guión: Rawson Marshall Thurber

Sweet Tooth - Estreno: 2021

Sinopsis: Sweet Tooth es una aventura de libro de cuentos, perfecto para las familias, en la que Gus (parte ciervo, parte niño) abandona su hogar en el bosque y encuentra el mundo exterior asolado por un cataclismo. Se une a una familia de humanos híbridos animales-niños como él en busca de respuestas sobre este nuevo mundo y el misterio que hay detrás de sus orígenes híbridos.

Elenco: Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Will Forte

Productores ejecutivos: Robert Downey Jr., Susan Downey

The Witcher S2 - Estreno: 2021

Sinopsis: Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la chica de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.

Elenco: Henry Cavill, Anya Chalotra, Anna Shaffer, Freya Allan, Royce Pierreson, Mimî M Khayisa, Mahesh Jadu, Wilson Mbomio

Producción de Graham King - Aún sin título - Estreno: 2021

Sinopsis: Liberada de la cárcel tras cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater (Bullock) se reincorpora a una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Enfrentándose a un severo juicio por parte del lugar al que una vez llamó hogar, su única esperanza de redención es encontrar a la hermana menor que se vio obligada a abandonar.

Elenco: Sandra Bullock, Viola Davis, Rob Morgan, Aisling Franciosi

Productores: Graham King, Sandra Bullock, Veronica Ferres

Contenidos regionales

Show de comedia protagonizado por Alejandra Azcárate - Estreno: Muy pronto en Netflix

Sinopsis: Protagonizado y escrito por Alejandra Azcárate, este show de comedia único con un innovador formato, combinará elementos de monólogos, sketches y talk show. En cada episodio, Alejandra ahondará en un tema distinto, con mucho humor y sin tabúes.

Elenco: Alejandra Azcárate

Juanpis S1 - Estreno: Muy pronto en Netflix

Sinopsis: El gomelo más malcriado e impune del país tiene que superar una difícil prueba impuesta por su abuelo para heredar la fortuna familiar, a través de la cual encuentra la que cree que es su vocación: Hacer política... pero a su (No siempre lícita) manera. Juanpis es una serie inspirada en el extravagante y controversial personaje de redes sociales de Alejandro Riaño.

Elenco: Alejandro Riaño, Carolina Gaitan, Julian Caicedo, Santiago Moure, Juan Fernando Sanchéz

Productor ejecutivo: Juan Pablo Raba

Lokillo Florez: Nada es igual - Estreno: Muy pronto en Netflix

Sinopsis: Con su muy peculiar estilo Lokillo Florez habla de que debido a la pandemia, todo a lo que estábamos acostumbrados ha cambiado. Divertidas canciones, una estación de tren abandonada y las sabias palabras de Rastacuando aderezan este especial donde reconoceremos con una sonrisa que, después de estos tiempos difíciles, nada será igual.

Elenco: Lokillo Florez

Ritmo Salvaje - Estreno: Muy pronto en Netflix

Sinopsis: Ritmo Salvaje es la historia de dos grupos de jóvenes, de dos mundos diametralmente opuestos, que tienen dos cosas en común: una, los apasiona el baile, el canto y la actuación; y dos, están atravesando por ese periodo en el que la vida los obliga a definir su camino, su futuro y su identidad. Gracias al choque de sus desiguales mundos, los jóvenes moldearán sus vidas. Unos se enamorarán, otros se rebelarán, y todos, al final, se definirán más allá de lo que su entorno, sus familias y hasta ellos mismos esperarían.

Elenco: Paulina Dávila, Sergio Herrera, Cristina Warner, Greeicy Rendón, Angela Cano, Sashua López, Martina la Peligrosa, David Palacio, Juan Manuel Guilera, Elisa Torrente, Édgar Vittorino, Kevin Bury

Dirección: Simón Brand, Andrés Beltran, Rafa Martinez

Pálpito - Estreno: Muy pronto en Netflix

Sinopsis: La esposa de Simón es asesinada para quitarle el corazón y transplantarlo a Camila, la esposa de un poderoso millonario. En busca de venganza, Simón se lanza al peligroso mundo del tráfico de órganos. En su frenética búsqueda se enamora de Camila, la mujer que sobrevivió gracias al corazón de su esposa asesinada.

Elenco: Michael Brown y Sebastián Martinez

Dirección: Camilo Vega, Ruth Caudillo