¿Para eso se la LLEVÓ? Le preguntan a Guarín por polémico video con Sara Uribe

Desde que Sara Uribe y Fredy Guarín volvieron han causado polémica. No hay día en que no publiquen algo en sus redes sociales que no se vuelvan tema de conversación.

Esta vez fue por un video que publicó el mediocampista en una historia de Instagram en la que está junto a la paisa.

En el clip sale Guarín con los pies metidos en agua con hielo mientras la presentadora le masajea esta zona del cuerpo con unos cubitos.

“A esto se la llevó”, “La cogió de soyla”: fueron algunos comentarios que recibieron.

A esto se llevo Guarín a Sara jajaja la cogió de Soyla... 😂🤣 pic.twitter.com/JOgMn9B6Ft — Qué tal esto (@CorreDile) April 30, 2018

