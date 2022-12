Policía impartió comparendo a punta de cachetadas y generó indignación

En Funza, Cundinamarca, se registró un supuesto caso de brutalidad policial en el que un uniformado abofetea fuertemente en la cara a un joven.

Se trata de Anderson Prada, un ciudadano del municipio que relató lo sucedido en una entrevista con el noticiero CM&.

Anderson afirma que aquella noche cuando se dirigía hacia su casa, sin culpa alguna, transitó una calle en contravía.

Mientras circulaba en ese lugar, un oficial de la Policía lo ‘pilló’ y no dudó en imponerle el respectivo parte.

La victima indicó: “No me quería entregar los documentos y cuando se los fui a pedir me pegó una cachetada. Todavía me duele la mandíbula, me reventó la boca por dentro”, dijo el joven.

Un vecino del sector grabó lo sucedido mientras se encontraba en su apartamento.

Por su parte, el alcalde de Funza, Daniel Bernal, señaló: “No es posible que combatamos la delincuencia a través de la ilegalidad. He solicitado un informe detallado a la estación de Policía de Funza y al comando departamental. Si hay lugar a sanciones, esperemos que se den”.

Las autoridades le imputarán un proceso disciplinario por este delito. Incluso, correrá el riesgo de ser expulsado de la Policía Nacional.