Protesta contra reforma tributaria tuvo mínima asistencia

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó hace algunos días la nueva reforma tributaria con la que se busca recaudar en el primer año cerca de 25 billones de pesos; sin embargo esta propuesta que no ha caído muy bien en algunos sectores políticos como la oposición .

Pues afirman que esta medida afectará principalmente a la clase media y los sectores populares, por lo que consideran que varios puntos de se deberían quitar de la reforma.

Publicidad

Algunos reclamos están en contra de los impuestos a los alimentos como los embutidos o los dulces que se gravarán dentro de los llamados 'impuestos saludables'.

Por ese motivo se hizo una convocatoria para una manifestación que se llevó a cabo el jueves en contra de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Algunas pancartas fueron colgadas sobre la carrera 30, sin embargo, la asistencia a dicha protesta fue mínima. Tanto es así que la Secretaría de Movilidad no se pronunció al respecto ya que no afectó el transito en la zona, pues, según reportaron usuarios en algunas redes sociales, "la manifestación de la oposición no llegó ni a 50 personas".

Recordemos que esta semana el excandidato presidencial Federico Gutiérrez cuestionó la reforma tributaria y le propuso a Petro y al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, una tributaria con la que se recoja $10 billones de y no $25 billones como está planteado.

Publicidad

"Le propongo al presidente y al ministro Ocampo hacer una reforma tributaria, no de $25 billones sino de $10 billones. Profundizar la austeridad con reducción del 10% de gastos de funcionamiento. Significaría ahorros de $5 billones anuales ($20 billones 4 años). 2% PIB", dijo Federico en su momento.

Publicidad

Te puede interesar: Ministro de Defensa Iván Velásquez anunció fin de bombardeos contra grupos armados - La Kalle