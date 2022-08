¡Indignante video! Conductor le pasa por encima a ciclista tras atropellarlo en Bogotá

Por medio de las redes sociales se difundió un video que ha causado indignación en la ciudadanía pues se ve el momento justo en el que un vehículo atropelló a un ciclista en el norte de Bogotá.

Al parecer el chofer y el hombre de la bicicleta venían discutiendo desde algunas cuadras antes y en un momento este último logró pararse frente al carro para evitar que se fugara.

Publicidad

Los ciudadanos que pasaban por el lugar se percataron de la situación y se acercaron para ayudar al ciclista quien tenía un pie atrapado entre el vehículo y su bicicleta.

Sin embargo, al chofer poco le importó la situación ni tampoco que hubiera una cámara de un noticiero grabando el hecho, por lo que poco a poco fue acelerando para escapar.

Pasados algunos segundos el chofer tomó la decisión de irse y sin importarle que el ciclista estaba delante del carro ni los transeúntes cerca, aceleró a fondo y huyó del lugar.

En ese momento las personas lograron romperle algunos vidrios y tomar las placas del carro.

Publicidad

Lo que se sabe es que algunas cuadras más adelante logró ser detenido por algunos motociclistas que lo persiguieron.

Al parecer los ocupantes del vehículo no estaban en sus cinco sentidos y aseguraron que se fueron del lugar ya que temían por sus vidas y ser linchados por los ciudadanos.

Publicidad

En Twitter al parecer el hombre de la bicicleta contó su versión de los hechos: "El bici soy yo. Iban dos tipos en el carro y ya me habían atropellado. Estaban borrachos o drogados. Le pegaron a otro ciclista y me paré al frente para que no se escaparan y me arrastraron con la pierna atrapada...".

Varios internautas han opinado al respecto en las redes: "Lo que yo veo es que tuvo que huir para zafarse de una multitud que se estaba poniendo muy agresiva. No se que hizo, pero corrió por su vida.", "En Bogotá los ciclistas se atraviesan como los dueños de la vía. A uno le toca tener mil ojos: peatones, ciclistas imprudentes, motos por todos lados. La culpa siempre será del carro. Que vaina!", "Ciudad de bárbaros. El ciclista no debió atravesarse, el del carro q le costaba retroceder y disculparse, los espectadores no tenían derecho a agarrar el carro a golpes. Toda la gente de ese video está mal hasta la señora del perro q se notaba q se metió a pelear pq vio cámaras", y muchos más.

Este conductor debe ser judicializado. Miren este bárbaro cómo se abre camino con el carro. Al parecer esto ocurrió hoy en Bogotá.pic.twitter.com/4NtOVVHvdq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 26, 2022

Te puede interesar: Ciclistas víctimas de tortura en ciclo ruta de Bogotá - La Kalle