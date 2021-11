Proyecto propone crear un “Sisben” para mascotas y animales de compañía

El proyecto de ley planteado por el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, busca crear un Sistema de Salud Veterinario Integrado para mascotas y animales de compañía en Colombia, reconociendo a las 'familias multiespecie'.

El sistema que será llamado 'Sispet' ayudará a familias que no cuentan con recursos para pagar servicios veterinarios podrán contar con este servicio para que su mascota de compañía reciba toda la atención en salud.

“Las familias que se beneficiarían son las contempladas en las categorías A y B del Sisben, e igualmente se busca reconocer a las familias multiespecie. Las familias también se componen con animales sintientes. Eso hay que valorarlo e incluirlo en la ley. Esto ayudará a fortalecer la tenencia responsable. Aquí lo que ha pasado con los animales es lo que ha pasado muchas veces con los seres humanos, cuando nos hacemos viejitos parece que ya no servimos. Lo que buscamos es que no se abandonen a los animales”, explicó el representante.

El proyecto argumenta que, para la atención de estos animalitos se hará un recaudo a las importaciones de comida para animales domésticos, sin embargo, esto lo tendrá que definir el Ministerio de Hacienda.

Por el momento, la iniciativa deberá superar en total cuatro debates entre Senado y Cámara de Representantes para hacerse realidad.