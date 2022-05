Resultados de las loterías de Santander, Risaralda y Medellín hoy viernes 13 de mayo

Como es costumbre, hoy te entregamos los resultados de las loterías para que revises los números y conozcas si eres uno de los ganadores.

Hoy 13 de mayo se jugaron las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Publicidad



Lotería de Medellín:

Lotería de Santander:

Lotería de Risaralda:

Estos son los resultados del chance:

Publicidad

Dorado mañana

4994

Dorado Tarde

2888

Culona

0347

Astro sol

5213Cáncer

Pijao de oro

4671

Paisita día

4236

Paisita noche

2744

Chontico día

3907

Chontico noche

8130

Cafeterito tarde

4430

Cafeterito noche

5466

Sinuano día

2311

Cash three día

702

Cash three noche

056

Play four día

1199

Play four noche

4904

Saman día

6180

Caribeña día

4759

Motilón Tarde

4757

Motilón Noche

2432

Fantástica día

4614

Fantástica Noche

5465

Antioqueñita Día

0171

Antioqueñita Tarde

5793

Culona noche

0346