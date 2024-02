Tía de Dilan Castro da detalles del caso y siembra una duda sobre lo ocurrido

El caso de Dilan Santiago Castro sigue dejando incógnitas cada vez mayores. El niño desapareció el pasado 6 de febrero y fue encontrado sin vida el 10 de febrero en zona rural de la localidad de Usme, en un lugar que de acuerdo con los investigadores ya había sido inspeccionado, lo que crea la duda de si la escena del crimen fue alterada.

Otra de las preguntas que surgieron últimamente tiene que ver con la confirmación de que se trató de un asesinato, luego de Medicina Legal dictaminara que el niño murió por asfixia mecánica, lo que quiere decir que fue asesinado por alguien que lo ahorcó.

A esto se le suma el problema intrafamiliar que quedó evidenciado luego de los testimonios tanto de su madre, como de su padre y hasta de su tía, esta última la que más ha denunciado lo ocurrido. En diálogos con El Tiempo, Valentina Castro indicó que ella llamó a Derly Rivas a preguntarle por Dilan, luego de que una vecina le indicara que estaba desaparecido.

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido, yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, dijo Valentina Castro.

Del mismo modo, indicó que si su hermano, Marlon Castro, tenía algo que ver, debía pagar por lo ocurrido, aunque según ella, no cree que él tenga que ver, pues él se encontraba muy cerca a la falda del volcán Nevado del Ruiz, donde no tenía ni señal.

Las autoridades siguen investigando para esclarecer los hechos y dar con el perpetrador de este indignante caso, que tiene consternado al país, debido a la crueldad y el entramado que cada día se conoce, gracias a los detalles y los descubrimientos realizados.

