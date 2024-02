Caso Dilan Santiago daría giro que involucra a vecinos de la mamá

El caso deDilan Santiago Castro ha dado un giro inesperado con la revelación de nuevos detalles que arrojan luz sobre los eventos que rodearon su trágica desaparición y muerte. Desde que el niño desapareció el pasado 6 de febrero hasta su hallazgo sin vida el 10 de febrero en una zona rural de Usme, las incógnitas han ido en aumento, dejando a la comunidad sumida en la consternación y el desconcierto.

Una de las revelaciones más impactantes es el dictamen de Medicina Legal, que confirmó que Dilan murió a causa de asfixia mecánica, lo que indica claramente que fue víctima de un homicidio. Este hallazgo ha intensificado la búsqueda del responsable y ha generado un nuevo fervor en la investigación para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.

Sin embargo, otro aspecto que cobró relevancia en el caso es la posible implicación de los vecinos en el trágico suceso. La madre de Dilan levantó sospechas al afirmar que los residentes de la zona rechazaban su presencia en la vereda, insinuando que podrían tener algún tipo de participación en lo ocurrido. Sus declaraciones llaman la atención de las autoridades, quienes están investigando esta línea de investigación con detenimiento: "Me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad".

A pesar de las declaraciones hechas por la madre, por el momento no hay pruebas que involucren a sus vecinos en el crimen, por lo que todo es, hasta el momento, tan solo una declaración de Derly Rivas, madre del menor.

El conflicto intrafamiliar también ha salido a la luz con testimonios tanto de la madre como del padre y la tía del niño, revelando tensiones y discordias que podrían haber contribuido al desenlace trágico. La tía, en particular, ha sido la más enfática en denunciar lo ocurrido, agregando más complejidad al caso.

Las autoridades están redoblando sus esfuerzos para esclarecer este crimen atroz que ha conmocionado al país. Cada nuevo detalle y descubrimiento aporta piezas clave al rompecabezas, pero aún queda mucho por hacer para encontrar respuestas y llevar justicia a Dilan Santiago Castro y su familia. La comunidad espera ansiosa que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante la ley para que casos como este no vuelvan a repetirse.

