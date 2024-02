Medicina Legal da contundente dictamen sobre Dilan Santiago Castro

La muerte del pequeño Dilan Santiago Cruz , quien desapareció extrañamente de su casa y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 10 de febrero en la vereda Curubital, de la localidad de Usme, dio un giro radical luego de que Medicina Legal determinara que el niño fue asesinado.

Las autoridades han logrado recolectar varias pruebas que hacen parte de la investigación que ahora se centra en determinar quién o quiénes son los responsables de acabar con la vida del pequeño de dos años.

Pues luego de la necropsia realizada por Medicina Legal se detalló la causa de muerte del niño de quien se determinó que falleció por asfixia mecánica, según lo revelado por El Tiempo.

Según el informe forense, "Dilan Santiago perdió la vida debido a una asfixia mecánica", una circunstancia que se determina como muerte violenta, y se traduce en homicidio.

Pues las evidencia permiten inferir que una fuerza externa obstruyó el flujo de aire hacia los pulmones del niño, causando una asfixia que desencadenó en su muerte.

Por otro lado se determinó que el menor de edad no fue víctima de abuso sexual como se presumía debido a que al momento de encontrar su cuerpo se encontraba sin prendas de vestir y in su pañal.

Estos nuevos detalles abren nuevas posibilidades e hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido con el pequeño de tan solo 2 años y de quien tanto su papá como su mamá se señalan el uno al otro.

La madre de Dilan Santiago, en un testimonio, exigió que haya justicia y expresó su determinación de que el responsable de este terrible crimen pague por sus actos: "ya sea la ley o por manos propias , pero la muerte de mi hijo no va a quedar así".

Mientras tanto, la Policía Nacional capturó al papá del niño en la tarde del martes cuando salía de una diligencia en la que rindió su versión sobre lo que sabe de lo ocurrido con Dilan Santiago.

Sin embargo, se aclaró que, hasta el momento, la detención no tiene que ver con la muerte del niño sino por un hecho ocurrido el año pasado en el que el hombre es acusado de violencia intrafamiliar.

La madre del menor, Derly Julieth Rivas, aseguró que cuando su hijo desapareció de su vivienda , el papá se encontraba fuera de la ciudad; además expresó su preocupación por la posibilidad de que los responsables del crimen sean vecino suyos, miembros de la vereda que rechazaban su presencia en la zona.

"Me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad", dijo la mujer, insinuando que hay vecinos relacionados con los hechos.

Mientras las investigaciones continúan, la comunidad espera con ansias que se haga justicia para Dilan Santiago y que los responsables de este crimen atroz sean llevados ante la ley para responder por sus actos.

