Mamá de Dilan Santiago hace dura advertencia: “Justicia por mano propia”

La noticia del crimen de Dilan Santiago Castro , el pequeño de dos años encontrado sin vida en un cultivo de papa en Usme, Bogotá, sigue conmocionado a toda la comunidad, desencadenando una ola de dolor y sufrimiento para su entorno familiar.

Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago, rompió su silencio y habló con Noticias Caracol en donde se abordaron los devastadores eventos que rodearon la muerte de su hijo. En medio del profundo pesar, Rivas negó enérgicamente cualquier implicación en el trágico suceso y reveló haber recibido amenazas de muerte por parte de personas que la señalan erróneamente como responsable.

Además habló de cómo fueron los últimos instantes al lado de su bebé, entre lágrimas contó que "nos dábamos mucho amor, yo jugaba mucho con él. El día que él se perdió yo jugué con él en la motico, lo paseaba en esa moto, compartía mucho con mi niño. Mi niño era un niño muy amoroso, a todo el mundo le daba amor".

Publicidad

Exigiendo justicia para Dilan Santiago, Rivas continuó diciendo con determinación: "Yo no entiendo por qué hicieron eso con él, si no me querían ver me hubieran dicho... Lo único que quiero es que den con la persona porque la verdad me están juzgando a mi y nadie sabe el dolor... Porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, yo quiero dar con el responsable para que sienta lo mismo que se siente, ya sea por la ley o sea por mano propia".

En medio de sus lágrimas, Rivas también dijo que "No puedo entender por qué alguien le hizo esto. Es algo que no puedo aceptar", expresó con angustia.

Sin embargo, la búsqueda de justicia se ha visto ensombrecida por las amenazas de muerte que ha recibido en las cuales, según ella, la acusan injustamente de estar involucrada en la tragedia.

Publicidad

Narrando los momentos previos a la desaparición de Dilan, Rivas detalló sus acciones en la finca, subrayando su desconcierto ante lo sucedido. "Desde que estuve en la finca el domingo 4 de febrero, hasta el martes que mi niño desapareció, estuve sola con él. Hice todo lo posible por cuidarlo y protegerlo", relató entre sollozos.

Además, la abuela del pequeño reveló que durante las diligencias en la Fiscalía, los documentos de la madre de Dilan se extraviaron en un taxi, solicitando desesperadamente su devolución.

En medio del dolor y la incertidumbre, Derly Julieth Rivas continúa su búsqueda de justicia para Dilan Santiago, apelando a la compasión y solidaridad de la comunidad mientras lucha por esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de su hijo.