Mamá de Dilan Santiago rompe el silencio: "El niño estaba morado"

Desde los juzgados de la Fiscalía en Paloquemao, Bogotá, Derly Julieth Rivas, la mamá de Dilan Santiago, ha decidido romper el silencio en medio del dolor y la incertidumbre que rodea la trágica muerte de su hijo. En una entrevista con Noticias Caracol, expresó su profundo sufrimiento y desmintió las acusaciones que han surgido en su contra.

“Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy”, dijo Derly.

Desde la desaparición de Dilan Santiago el pasado 6 de febrero, el caso ha conmocionado a Colombia, generando una lluvia de preguntas y sospechas en torno a las circunstancias de su muerte.

Según la versión de la madre y la abuela materna, el pequeño había desaparecido misteriosamente mientras Derly realizaba tareas domésticas en su hogar.

Por su parte, las autoridades han estado investigando exhaustivamente el caso, interrogando a familiares y personas cercanas al niño desaparecido en un esfuerzo por esclarecer los motivos que llevaron a su trágico final.

Una de las piezas clave en este rompecabezas es la relación entre Derly Julieth Rivas y el padre de Dilan, Marlon Castro.

Según Derly, se separó de Marlon debido a la violencia intrafamiliar y al trato que este daba a su hijo. Según su testimonio, Marlon solía regañar y golpear al niño, lo que llevó a la ruptura de la relación; sin embargo, Marlon ha negado estas acusaciones y ha declarado que no tenía contacto con su hijo ni con la madre desde hacía un mes y medio antes de la tragedia.

La incertidumbre en torno a la causa de la muerte de Dilan Santiago persiste, y su madre ha compartido sus dudas sobre si el niño fue "abusado o asfixiado". Mientras tanto, el cuerpo del pequeño se encuentra en Medicina Legal, donde se están llevando a cabo los procedimientos forenses para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Vale la pena mencionar que Derly ha sido fuertemente criticada por algunos usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la aparente falta de emotividad en sus declaraciones.

A pesar de las acusaciones y los juicios precipitados, ella continúa clamando por justicia y buscando respuestas sobre lo que le sucedió a su amado hijo.

“Me están juzgando mucho por redes. Dicen que yo y mi mami acabamos con mi niño, cuando las cosas no son así. ¿Ustedes creen que si yo hubiera acabado con mi bebé yo habría puesto la cara? En ese momento que mi bebé se perdió, yo salí a buscarlo”, subrayó.

"Yo llegué hace 15 días a Bogotá a buscar un mejor futuro, porque donde yo estaba no podía trabajar. Mi mami era la que me estaba manteniendo y yo quería cumplir con mi obligación. Estoy juzgada por gente que no sabe el dolor que uno tiene. Yo de verdad tengo un dolor muy grande que nadie sabe", añadió.

