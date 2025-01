Tía de Sara Michel Vargas habla del hallazgo de un cuerpo, ¿por qué no se la dejaron ver?

En medio de la angustia y la incertidumbre que envuelve a la comunidad de Sogamoso, el reciente descubrimiento de un cuerpo sin vida cerca del hogar de Sara Michel Vargas ha dejado a todos en shock.

El cuerpo, encontrado en la vereda Vanegas, sector de Venecia , apenas a dos kilómetros de donde la niña de 11 años fue vista por última vez, generó un mar de especulaciones y tristeza en esta pequeña localidad del departamento de Boyacá.

En una entrevista exclusiva con Noticias Caracol, Fabiola del Pilar Vega Sierra, tía de Sarita Michel, expresó su frustración por no haber podido identificar los restos encontrados debido a su avanzado estado de descomposición.

"No hay certeza de que sea la niña la que se encontró porque el cuerpo está en descomposición y no nos dejaron ver absolutamente nada. O sea, no tenemos certeza de que sea la niña o no sea", declaró con visible preocupación.

Las autoridades locales, por su parte, han informado que el cuerpo corresponde a una menor de edad por su morfología , pero la identificación formal está pendiente de pruebas forenses , incluyendo análisis de ADN.

Según reportes de RCN, prendas similares a las que Sara Michel vestía el día de su desaparición fueron halladas cerca de los restos, lo que podría ser clave en el proceso de identificación.

El drama comenzó el pasado 24 de diciembre, cuando Sara Michel desapareció luego de presenciar una acalorada discusión entre sus padres en su hogar en Sogamoso.

Desde entonces, familiares, amigos y voluntarios han realizado esfuerzos continuos para encontrarla, mientras las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y ofrecieron una recompensa significativa por información que conduzca al paradero de la menor.

El dolor y la incertidumbre se intensificaron el 13 de enero, cuando un cuerpo en estado avanzado de descomposición fue descubierto en una zona boscosa cercana.

A pesar del hallazgo, la Alcaldía de Sogamoso ha instado a la población a mantener la calma, asegurando que se están agotando todas las vías para esclarecer este suceso.

