Vendedora grabó y enfrentó a sus extorsionistas; minutos después la mataron

La delincuencia y extorsión en Colombia es una situación presente que afecta a cientos de emprendedores, quienes se ven obligados a pagar una mensualidad a varios grupos criminales, quienes consiguen atormentar a la comunidad e incluso llegar a acabar con la vida de los que no estén dispuestos a cumplir con sus restricciones, que en su mayoría son monetarias.

Hace poco, se evidenció un nuevo caso de extorsión con un lamentable desenlace en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar, en el que una mujer que aparentemente se encontraba en una miscelánea viviendo una preocupante situación cuando un hombre ingresó a su tienda aparentemente pidiéndole dinero, pero desencadenó en un enojo por parte de la mujer.

"Me parece algo absurdo, ilógico, que llegue una persona de la nada a pedirle plata, ¿Dónde se ha visto eso? No puede ser ese cuento así, ahora uno tiene que creerle al que aparezca de la nada a decirle eso a uno. Yo no conozco en Colombia ninguna empresa que venga a uno a pedirle plata de la nada", comentó con un tono de discordia.

Sin embargo, el hombre no pronunció una sola palabra y se dedicó a observar cada movimiento que realizaba la mujer, hasta que en un momento salió bastante enojado y se subió a una moto con un hombre que lo estaba esperando a unos metros. Todo quedó evidenciado a través de un video que grabó la mujer, con el sentido de exponer el caso y el rostro de las personas que realizaban los actos delincuenciales.

Publicidad

Aunque, minutos después los hombres volvieron al lugar portando un arma de fuego con la que después acabaron con su vida definitivamente, según el reporte de las autoridades la mujer se identificó como Rocío Fuentes Díaz y ya se habría identificado a los sujetos.

📹 Video | Una mujer grabó a sus extorsionistas. La comerciante se negó a pagar y momentos después fue asesinada.



Los hechos ocurrieron en el municipio de #Simití, #SurdeBolívar



Más detalles: https://t.co/4W560e6C4c@mindefensa @PoliciaColombia pic.twitter.com/jKM7uuM17K — Vanguardia (@vanguardiacom) May 26, 2023

Te puede interesar: Señales para identificar que ya te estás poniendo viejo